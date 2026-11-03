Власти Ямала первыми в России создали отдел государственного дизайна

В правительстве ЯНАО заработал первый в России отдел государственного дизайна

Tекст: Вера Басилая

Округ стал первым субъектом страны, интегрировавшим специализированную структуру госдизайна непосредственно в органы региональной администрации, сообщил в Telegram-канале Правдзинский.

Команда Ямала предварительно прошла обучение в рамках проекта «Департамент дизайна» в Мастерской управления «Сенеж». В других российских регионах, таких как Удмуртия, Нижегородская и Амурская области, подобные подразделения функционируют на базе профильных центров компетенций и автономных некоммерческих организаций, работу которых курируют региональные министерства строительства и ЖКХ.

На прошлой неделе в Салехарде прошла образовательная программа по внедрению мастер-бренда Ямала и разработке дизайн-системы органов власти. Выяснилось, что в производство визуальных материалов для государственных и муниципальных структур региона вовлечено более 80 человек. Ожидается, что система государственного дизайна в дальнейшем сможет развиваться по аналогии с пресс-службами: специалисты в каждом ведомстве будут работать под общим руководством центра в администрации правительства региона.

В мае в Мастерской управления «Сенеж» состоялся семинар об успешных практиках дизайна в государственном секторе.

В прошлом году мастерская запустила образовательный проект подготовки дизайн-команд в органах власти регионального и муниципального уровней.