Посольство обвинило власти Финляндии в дискриминации спортсменов

Посольство обвинило Финляндию в дискриминации российских спортсменов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация в сфере спорта наглядно показывает проявление двойных стандартов в действиях финских властей, передает РИА «Новости» заявление российской дипмиссии.

«С одной стороны, здесь заявляют о категорической неприемлемости дискриминации и призывают к соблюдению «порядка» и «правил». С другой – местные власти продвигают откровенно дискриминационные по отношению к россиянам подходы и заявляют о готовности действовать наперекор решениям международных судебных инстанций», – подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии добавили, что политизация спорта в Финляндии становится «новой нормой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.

В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам.