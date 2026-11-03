Минтранс предложил запретить движение питбайков по дорогам

Минтранс предложил закрыть дороги общего пользования для питбайков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проект постановления правительства о внесении изменений в ПДД предусматривает запрет на использование механизмов без госрегистрации на дорогах общего пользования и прилегающих территориях, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время в законодательстве не закреплены такие понятия, как кроссовый и эндуро-мотоцикл, а также питбайк. Подобные транспортные средства считаются спортивным инвентарем, не имеют соответствующих паспортов и не допускаются к движению по обычным дорогам.

Необходимость нововведений в ведомстве связывают с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей питбайков. В 2025 году в стране зафиксировано свыше 23 тыс. подобных аварий, в результате которых погибли 847 детей, что на 5,2% превышает показатели предыдущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве задержали несовершеннолетних за езду на питбайках по проезжей части.

В прошлом году в Госдуме предложили полностью запретить выезд подростков на таких средствах на дороги общего пользования.

В 2025 году Научный центр МВД сообщил о росте числа аварий с мини-мотоциклами под управлением детей.