Лавров заявил о провале концепции евроатлантической безопасности

Лавров предложил гармонизировать связи в сфере безопасности в Евразии

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российского внешнеполитического ведомства отметил провал попыток гарантировать принцип равенства в рамках евроатлантической модели, передает РИА «Новости».

«Эти попытки, как мы все знаем, провалились. Запад оказался неготовым к сотрудничеству на честной, равноправной основе», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва последовательно продвигает инициативу формирования большого евразийского партнерства за счет налаживания связей между интеграционными объединениями на континенте. По его словам, Россия не предлагает подменять существующие межгосударственные отношения в сфере безопасности, а выступает за гармонизацию субрегиональных механизмов.

Лавров добавил, что закрепить консенсусное понимание основ такого взаимодействия на общеконтинентальном уровне должна помочь Евразийская хартия многообразия и многополярности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

Глава МИД сообщил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

В понедельник руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.