Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.
«Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.
Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.