Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

«Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.