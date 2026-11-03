Суд Петербурга постановил выселить семью Невзоровых из дома в Лисьем Носу

Суд Петербурга выселил семью Невзоровых из обращенного в доход государства дома

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в п. Лисий Нос со снятием с регистрационного учета», – цитирует сообщение объединенной пресс-службы петербургских судов ТАСС.

В исковом заявлении Росимущества отмечалось, что члены семьи сохраняли прописку в доме на Новоцентральной улице после его перевода в государственную собственность в декабре 2024 года. Ведомство подчеркнуло, что регистрация позволяла ответчикам осуществлять незаконное владение недвижимостью и нарушала права Российской Федерации.

Ранее дом площадью 344,6 кв. метра и земельный участок принадлежали Лидии Невзоровой. В августе 2023 года она попыталась продать недвижимость матери за 20 млн рублей. Позже суд признал сделку мнимой, вернул имущество Невзоровой и сразу же обратил его в доход государства, так как супруги были признаны участниками экстремистского объединения.

В августе суд заочно арестовал Александра и Лидию Невзоровых по обвинениям в уклонении от обязанностей иностранного агента и финансировании экстремистской деятельности. В 2023 году журналиста также заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росфинмониторинг внес Александра Невзорова в перечень террористов и экстремистов.

В сентябре Приморский районный суд получил исковое заявление Росимущества о выселении семьи журналиста из бывшего дома.

Летом суд в Петербурге заочно арестовал Невзорова.