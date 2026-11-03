Следователи объяснили отсутствие звонков от пропавших в тайге Усольцевых

СК: Пропавшие Усольцевы могли не дозвониться спасателям из-за плохой связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В этот день, по данным оператора, семья никому не звонила и не писала, исходящих звонков нет. Есть только регистрация телефона на базовой станции. Но такая регистрация телефона не означает, что человек может позвонить», – цитирует Сырымбетову ТАСС.

Она отметила, что во время эксперимента звонки в службу «112» не отобразились в детализации переговоров. Поиски семьи в этом году больше проводиться не будут из-за выпавшего снега и опасности выхода медведей. Расследование уголовного дела продолжается.

Сырымбетова добавила, что в тайге было найдено множество предметов, однако молекулярно-генетические экспертизы не выявили на них следов пропавшей семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи восстановили поминутную картину событий перед исчезновением семьи Усольцевых.

Следственный комитет исключил версию их умышленного исчезновения и выезда за границу.

В том же месяце правоохранительные органы опросили десятки свидетелей по этому делу.