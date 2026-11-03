Песков: Проблему с жилищными сертификатами в Курской области разрешат

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти России помогут жителям Курской области, которые лишились социального жилья летом 2024 года в ходе боев с ВСУ и не могут получить сертификаты на покупку новой недвижимости, цитирует Пескова ТАСС.

Около 200 человек лишились права на выплаты из-за изменения федеральных правил в июне 2025 года.

Представитель Кремля признался, что ранее там не были знакомы с этой проблемой.

«Мы обязательно ей займемся. Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.

В апреле президент Владимир Путин призвал создать условия для возвращения жителей приграничья домой.

В марте Курской области выделили дополнительный миллиард рублей для компенсации расходов на аренду временного жилья.