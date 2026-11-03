Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Колумбии

Tекст: Мария Иванова

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр толчков располагался в 77 км к юго-востоку от города Тулуа с населением более 165 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 35 км. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4 подтвердили гибель 304 человек.

В том же месяце вблизи побережья Венесуэлы зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,0. В июне в районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4.