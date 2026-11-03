Аэропорт Варшавы закрыли из-за сообщения о взрывчатке в самолете из Лондона

TVN: Аэропорт Варшава-Модлин закрыли из-за сообщения о бомбе на борту самолета

Tекст: Ольга Иванова

В польском аэропорту Варшава-Модлин незапланированно приземлился самолет, следовавший из Лондона, из-за информации о наличии взрывчатки на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию TVN.

После получения сообщения об угрозе воздушная гавань была закрыта для приема и отправки рейсов. Уточняется, что в лайнере находится 181 человек.

«Мы ждем пиротехников», – заявил пресс-секретарь аэропорта Адам Шабловский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил успешную экстренную посадку в Венгрии из-за сообщения о заложенной бомбе.

Вылетевший из Анкары самолет экстренно сел в турецкой провинции Шанлыурфа после обнаружения на борту записки о взрывчатке.