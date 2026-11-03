Врачи во Владивостоке извлекли из лица ребенка челюсть таиландской рыбы-иглы

Приморские хирурги извлекли из лица мальчика обломок челюсти рыбы-иглы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ребенок получил травму во время отдыха в Таиланде, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Местные специалисты оказали пациенту первую помощь и зашили рваную рану на правой носогубной складке, после чего семья вернулась домой.

По прилете во Владивосток родители обратились к челюстно-лицевым хирургам. Компьютерная томография выявила в подглазничной области ребенка фрагмент челюсти рыбы с зубами длиной около двух сантиметров. Перед врачами стояла задача извлечь осколок без дополнительных разрезов, чтобы избежать появления новых шрамов на детском лице.

Медикам удалось удалить инородное тело через узкий длинный раневой канал, оставленный рыбой-иглой. В больнице подчеркнули, что в данный момент здоровью мальчика ничего не угрожает, он активно идет на поправку.

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