Песков назвал даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Песков подтвердил участие России в переговорах с США и Украиной 10–11 ноября

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах с представителями США и Украины, которые состоятся в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает ТАСС.

«Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил об оглашении даты встречи после ее окончательного подтверждения.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил включение представителей европейских стран в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.