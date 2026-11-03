Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в атомной сфере и обороне

Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере АЭС и обороне

Tекст: Вера Басилая

Лидеры Южной Кореи и Турции Ли Чжэ Мен и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита в Сеуле договорились о расширении взаимодействия в стратегических сферах, включая строительство АЭС и оборонную промышленность, передает Yonhap.

Лидеры двух государств перешли к переговорам в расширенном составе после встречи один на один в Президентском дворце, пишет Anadolu.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и другие официальные лица.

«Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились расширить горизонты двустороннего сотрудничества, основываясь на глубокой дружбе и доверии, скрепленных кровью», – заявил южнокорейский лидер. Он напомнил, что турецкие военные сражались на стороне южнокорейских сил в войне 1950–1953 годов.

Президенты отметили успешный ход подготовки к возведению турецкой атомной электростанции в Синопе, к строительству которой стремится присоединиться Сеул. По словам Ли Чжэ Мена, стороны заключили меморандум о финансовом сотрудничестве для поддержки южнокорейских подрядчиков, желающих получить этот проект. Документ стал продолжением предварительных договоренностей, подписанных в 2025 году.

В оборонной отрасли Анкара и Сеул наладят совместное производство и технологический обмен для выхода на рынки третьих стран. Взаимодействие будет опираться на текущие проекты по созданию боевых танков и военных кораблей. Лидеры также условились развивать партнерство в сфере биотехнологий, энергетики, добычи природных ресурсов и разработки искусственного интеллекта.

Государственный визит Эрдогана в Южную Корею продлится три дня и станет его первой поездкой в республику с 2018 года. На переговорах турецкий президент также подтвердил поддержку политики Сеула в отношении КНДР для обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе. Также сообщалось, что Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции.