Либерман смягчил позицию о коалиции с партией Нетаньяху

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы должны предотвратить еще одни выборы. В текущей политической ситуации есть достаточно места для маневра, и при правильном подходе можно быстро сформировать функционирующее и стабильное правительство без UAL и «Объединенного списка», – написал политик, сообщает Israel National News.

Отмечается, что Либерман не упомянул премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ультраортодоксальные партии, хотя ранее категорически отвергал возможность сотрудничества с ними. Накануне он заявлял о намерении войти только в состав правительства, сформированного исключительно сионистскими партиями.

Главными условиями для присоединения к коалиции Либерман назвал создание государственной следственной комиссии и продвижение закона о всеобщей воинской повинности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционный блок не создавать коалицию с арабскими партиями.

В пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет.

Второй номер в списке оппозиционной партии Израиля «Вместе» Яир Лапид признал сложность формирования нового правительства по итогам выборов.