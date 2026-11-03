Лавров: За право определять принципы нового миропорядка идет серьезная борьба

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Россия поддерживает становление более справедливого устройства международных отношений на многополярных началах. Оно должно отражать культурно-цивилизационное многообразие современного мира, народов и признавать право каждого народа самому определять свою судьбу», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что у мирового большинства объективно сформировался запрос на новую модель мироустройства, обеспечивающую реальное равноправие суверенных государств как фундаментальное условие для безопасного развития народов.

По его словам, это не всем нравится, поэтому за право определять принципы нового миропорядка идет серьезная борьба, которая особенно заметна в Евразии. В связи с этим он отметил важность честных и открытых дискуссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в этой конференции.

На конференции во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рисках нового страшного уровня эскалации при втягивании республики в конфликт на Украине.

В прошлом месяце глава МИД России на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии сообщил о кардинальных переменах в международных отношениях и потребности стран Евразии в стабильности.