Лавров объяснил плачевное состояние ОБСЕ логикой Запада

Глава МИД Лавров назвал плачевным состояние ОБСЕ из-за политики Запада

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал системный упадок работы европейской структуры, передает РИА «Новости».

«Нынешнее состояние венской организации откровенно плачевное, и это результат той самой конфронтационной логики блокового мышления западных стран», – заявил Лавров в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

В тот же день действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пригласил Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

В сентябре постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о глубоком кризисе организации.