Минтранс предложил приравнять мощные электросамокаты к мопедам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство предложило приравнять электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 0,25 до 4 киловатт к мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории М, передает ТАСС.

«К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики, а также электросамокаты и электровелосипеды, имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт», – говорится в проекте постановления правительства.

Одновременно планируется уточнить понятие средства индивидуальной мобильности (СИМ). К этой категории будут относиться электросамокаты и электровелосипеды с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч и мощностью двигателя от 0,1 до 0,25 киловатта.

В пояснительной записке указано, что изменения направлены на разграничение СИМ, мопедов и мотоциклов, а также на устранение сложностей при определении вида транспортного средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство транспорта рассмотрело возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности. В Правила дорожного движения запланировали внести поправки о запрете курьерам передвигаться по тротуарам.