Мужчина на Ямале пережил нападение бурого медведя

Tекст: Алексей Дегтярёв

В лесных угодьях Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа бурый медведь напал на мужчину. Пострадавший находится в стабильном состоянии в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

С весны 2026 года жертвами бурых медведей в российских регионах стали 32 человека. Наибольшее число погибших зафиксировано в Красноярском крае и Иркутской области – девять и семь человек соответственно. Кроме того, смертельные случаи произошли в Бурятии, на Камчатке, в Томской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Туве и Республике Алтай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ямальском поселке Уренгой местный житель скончался в результате нападения хищника.

В понедельник в Томской области обнаружили тело мужчины с характерными для нападения медведя травмами.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке правительством мер в связи с участившимися нападениями медведей.