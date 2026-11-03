Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

Tекст: Мария Иванова

Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.