Открытие нового центра генотерапии запланировали на 2027-2028 годы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У нас в университете строится центр <…> для создания на потоке генотерапевтических препаратов для тех пациентов, детишек, которые лечатся в нашей больнице. <…> По нашим расчетам, это вполне реально – в пределах трех-пяти месяцев создавать препарат. <…> У нас есть задания и планы на 2027–2028 годы по началу функционирования и лечения пациентов», – цитирует Лукьянова ТАСС.

По его словам, разработка индивидуальных препаратов займет от трех до пяти месяцев. Он добавил, что это станет возможным благодаря применению упрощенной регуляторной процедуры с опорой на новую нормативную базу, которую разрабатывает Минздрав.

Лукьянов также допустил возможность развития медицинского туризма и распространения полученного опыта на другие страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о доступности прорывных индивидуальных терапевтических вакцин и технологий клеточной терапии пациентам бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.

В августе российские ученые завершили создание персонализированных мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о планах завершить в 2026 году создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы.