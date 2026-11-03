МИД пообещал пресекать нападки на Россию при председательстве Латвии в СБ ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Латвия впервые заняла пост председателя Совета Безопасности ООН 1 ноября в соответствии с принципом ротации, передает МИД.

«Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН намерена давать решительный отпор всяческим нападкам на нашу страну и обеспечивать, чтобы СБ ООН действовал в строгом соответствии со своим мандатом», – заявила Захарова. В своем комментарии она подчеркнула, что Рига обязана работать на преодоление разногласий и прислушиваться к мнениям всех членов органа.

Ранее постпред Латвии при ООН Санита Павлута-Деслантис назвала укрепление безопасности страны главной целью председательства. Она утверждала, что Рига прилагает все усилия для сохранения украинского конфликта в центре внимания Совбеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отказе Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по правам русскоязычных.

Также представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о председательстве Мелании Трамп на заседании Совета Безопасности ООН впервые в истории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на председательство экс-главы МИД Германии Анналены Бербок в Генассамблее ООН.