Межрелигиозный совет выступил против товарного знака «Архангел спецназа»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Межрелигиозный совет направил в Роспатент около 120 заключений, подготовленных по запросу Роспатента. Так, Межрелигиозный совет России предотвратил государственную регистрацию таких товарных знаков, как «Иисус», «Великий пост», «Успение», «Светлая седмица», «Архангел спецназа», «Мироносицы», «Спаси и Сохрани», – цитирует представителя РПЦ РИА «Новости».

Также совет отклонил регистрацию в качестве промышленных образцов дизайна ожерелий и свечей в виде креста. Если заявленные обозначения являются религиозными символами или понятиями, совет рекомендует Роспатенту отказать в их регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Русской православной церкви предложили свести к минимуму изображения крестов и икон на упаковках пасхальных угощений.

В январе в Москве представители религиозных конфессий и эксперты подписали соглашение о формировании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.

В прошлом году в России предложили запретить публикацию изображений культовых зданий без религиозных символов.