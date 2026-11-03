Береговая охрана США задержала круизный лайнер с пассажирами в Майами

CBS: Береговая охрана США задержала в Майами круизный лайнер MSC Poesia

Tекст: Мария Иванова

Судно, рассчитанное на 3,2 тыс. пассажиров и более тысячи членов экипажа, было задержано в порту Майами в воскресенье, сообщает телеканал CBS. Следование лайнера по маршруту приостановлено на время проверки.

В Береговой охране США пояснили, что проверка связана с соблюдением на судне международных стандартов и установленных в США правил. Точная причина задержания не называется.

Компания-оператор подтвердила факт сотрудничества с властями, однако воздержалась от раскрытия дополнительных подробностей инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания-оператор прервала трехлетнее кругосветное плавание американского лайнера Odyssey на фоне скачка цен на топливо.

В апреле Вооруженные силы США досмотрели подозреваемое в нелегальных перевозках судно.

В прошлом году пассажиры из России пожаловались на дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia.