Россиянин Аристархов завоевал золото чемпионата мира по стрельбе

Россиянин Аристархов выиграл золото на ЧМ по стрельбе из пистолета

Tекст: Мария Иванова

Спортсмен набрал 561 очко, передает РИА «Новости». Второе место занял представитель Индии Равиндер Сингх с 559 очками, третьим стал Лука Йолдеа из Румынии, набравший 558 очков.

Турнир проходит с 1 по 14 ноября. Международная федерация спортивной стрельбы допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянка Арина Кузнецова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Греции.

В конце сентября Международная конфедерация практической стрельбы разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагами своих стран.

Летом на чемпионате мира в Германии юниорка София Сметанкина выиграла стрельбу из малокалиберного пистолета с 50 метров.