В Татарстане после отдыха в лагере скончалась девочка

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ситуация, произошедшая в Бугульме, находится на моем личном контроле. Выражаем глубокие слова соболезнований семье скоропостижно скончавшейся девочки, окажем всю необходимую помощь», – цитирует Кадырова ТАСС.

По его словам, совместно с Минздравом и исполкомом организовано наблюдение всех детей, находившихся в лагере имени Губина, и установлен контакт с их родителями.

По данным РИА «Новости», 1 ноября воспитанница четвертого отряда обратилась в медпункт лагеря с жалобами на головную боль и температуру 39,4 градуса. Вечером того же дня родители забрали ее домой.

На следующий день ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно доставили в реанимацию Лениногорской ЦРБ. Несмотря на массивную инфузионную и кардиотоническую поддержку, гормонотерапию и ИВЛ, 2 ноября врачи констатировали смерть девочки.

Предварительный диагноз: молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса – Фридериксена, менингококкцемия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Екатеринбурге 13-летняя девочка скончалась после вдыхания паров бытового газа в собственной квартире. В том же месяце в Ульяновске двухлетняя девочка умерла во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике. В июле в Брянске в озере Орлик-3 утонула десятилетняя девочка.