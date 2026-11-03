Хакеры вывели из строя холодильники в магазинах десяти стран Европы

Хакеры разморозили холодильники в супермаркетах 10 европейских стран

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники получали контроль над холодильниками, включали режим разморозки, а иногда нагревали камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов. Инциденты произошли в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ.

В Италии пострадали супермаркеты на Сицилии. Атака затронула магазины сети Coop в Катании и Палермо. В Португалии холодильники разморозились в семи магазинах Intermarche, сообщила телерадиокомпания RTP.

В Дании и Латвии также наблюдались попытки взлома систем охлаждения, но серьезных сбоев не зафиксировано.

Похожая атака произошла в октябре во Франции, где пострадали более 150 магазинов, ущерб составил миллионы евро.

Расследованием в Италии занимается почтовая полиция. Следствие считает, что целью хакеров могло быть создание чувства незащищенности у граждан, так как выкупа они не требовали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия начала расследование хакерских атак на холодильники в супермаркетах шести стран Евросоюза.

В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал эти инциденты попыткой подорвать продовольственную безопасность ЕС.

В тот же день компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах Ирландии.