Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами

Лукашенко указал на достижение критической точки конфликтов в мире

Tекст: Ольга Иванова

«Мир никогда прежде не менялся так стремительно, как сейчас. Новая нормальность, как принято называть глобальную ситуацию, сегодня, по сути, стала ненормальностью на грани хаоса», – заявил Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, конфликтный потенциал в мире достиг критической точки, а степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, отмечает БелТА.

Белорусский лидер также подчеркнул отсутствие реакции ОБСЕ на идущую в Европе войну. Он выразил сожаление, что руководители стран-участниц не реагируют на этот серьезный вызов должным образом.

Конференция проходит в Минске 3–4 ноября. В ней участвуют более 600 представителей из 50 стран, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также руководство СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

Также он поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.