Умер перенесший остановку сердца на матче футболист де Мигель

Умер перенесший остановку сердца на матче футболист «Тенерифе» де Мигель

Tекст: Мария Иванова

В понедельник матч второго дивизиона Испании в Санта-Крус-де-Тенерифе прервали на седьмой добавленной минуте при счете 2:2. Голкипер «Андорры» Хесус Овоно врезался в де Мигеля, пытаясь прервать выход один на один, за что получил красную карточку. Нападающий при падении потерял сознание. С поля его унесли на носилках, а затем доставили в больницу, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что футболист перенес остановку сердца и дыхания. Позднее клуб сообщил об ухудшении состояния нападающего.

В текущем сезоне Хесус де Мигель сыграл 12 матчей за «Тенерифе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 14-летний игрок скончался от внезапной остановки сердца после попадания мяча в грудь во время любительского матча в Аргентине.

В апреле прошлого года перуанский футболист умер после столкновения с вратарем на матче.

В феврале 2025 года футболисту из Китая диагностировали смерть мозга после травмы на матче в Мадриде.