ФАС завела 76 дел из-за ситуации на рынке топлива

ФАС завела 76 дел после проверки топливного рынка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Свыше 50 российских регионов заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо, из которых 46 подписано с операторами, владеющими более чем 20 АЗС в 30 субъектах России, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Соглашения также были заключены с независимыми владельцами заправок в ДНР и ЛНР.

В пресс-службе также заявили, что ФАС продолжает следить за ценовой ситуацией на рынке в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизеля. При выявлении признаков необоснованного завышения цен будут приниматься соответствующие меры.

В воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке под различными марками. В субботу правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до конца января 2027 года.