Пограничники Казахстана задержали пять человек с центнером наркотиков

В Казахстане пресекли контрабанду более 100 кг наркотиков через Каспий

Tекст: Мария Иванова

Среди задержанных – трое иностранцев, которые пытались скрыться на катере, и двое граждан Казахстана на берегу. В ходе операции было изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны, а также маломерный быстроходный катер, передает РИА «Новости».

В Комитете национальной безопасности добавили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский рэпер Наваи Бакиров (Navai) выразил готовность выплатить штраф ради освобождения из следственного изолятора в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

В сентябре Ленинградский областной суд приговорил иностранного гражданина к 19 годам колонии строгого режима за контрабанду более 70 кг наркотиков из Испании.