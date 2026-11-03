Генконсульство: Семь моряков арестованного в Индии танкера отправятся домой

Tекст: Ольга Иванова

«Вторая партия – также семь человек (шесть россиян и один казахстанец) – покинут судно сегодня и в ближайшие дни прибудут на родину», – приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

В консульстве напомнили, что первая группа из шести россиян и одного египтянина уже вернулась домой.

На судне остаются девять членов экипажа (восемь россиян и один египтянин). Они дожидаются новой команды, которую выберет индийская сторона по итогам проходящего сейчас тендера, добавили в генконсульстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье первая часть экипажа арестованного у берегов Индии судна Unity прибыла в Россию.

В пятницу первую группу из семи членов экипажа репатриировали и подготовили к вылету.

В прошлом месяце находящийся в аварийном состоянии танкер отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.