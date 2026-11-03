Бывший муж убитой в Дагестане таксистки признался в преступлении

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина рассказал, что вызвал бывшую супругу с поддельного номера от женского имени, передает РИА «Новости».

«Она приехала. Вкратце: открыл ее дверь, нанес ножевые ранения с летальным исходом, после чего переложил тело в другой автомобиль, попросил знакомого вывезти ее», – заявил он на видео, опубликованном пресс-службой МВД по региону.

На вопрос полицейского о раскаянии подозреваемый ответил утвердительно.

Тело 34-летней Динары Алхасовой, пропавшей 30 октября, было найдено в понедельник. По подозрению в убийстве задержали бывшего мужа погибшей, его друга, а также уроженку Смоленской области, которая помогла заманить жертву в ловушку.

Ранее в МВД по Дагестану сообщили, что подозреваемые привлекли к захоронению тела тракториста, убедив его выкопать яму якобы под наружный туалет. В правоохранительных органах республики отметили, что бывший муж спланировал убийство из-за ревности, не смирившись с новым замужеством Алхасовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Дагестана сообщило об обнаружении тела пропавшей 30 октября в Махачкале 34-летней Динары Алхасовой. В правоохранительных органах республики назвали мотивом жестокого убийства женщины-водителя ревность ее бывшего мужа. Руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева сообщила о задержании в московском аэропорту Домодедово подозреваемой в причастности к преступлению.