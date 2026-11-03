Мать и отчим из Кузбасса получили длительные сроки за издевательства над сыном

Мать и отчим из Кузбасса получили 13 и 16 лет за издевательства над сыном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд установил, что мужчина регулярно избивал пасынка, морил его голодом и заставлял спать без верхней одежды в холоде. Вместе с матерью мальчика они причинили ребенку тяжкий вред здоровью с особой жестокостью, в том числе изуродовав ему лицо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр.

Отчим признал вину, утверждая, что его действия носили воспитательный характер. Мать ребенка свою вину отрицала, признав лишь несвоевременное обращение в полицию. Суд также обязал мужчину выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, а женщину – 1,2 млн рублей.

Помимо издевательств над ребенком, отчима признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков, а также склонении сожительницы к их употреблению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Кузбассе приговорил к реальному сроку двух мужчин за похищение и истязание 13-летнего мальчика.

В прошлом году отчим и мать 12-летнего мальчика из Прокопьевска попали под суд за длительные издевательства над ребенком.

В 2024 году следователи обвинили мать 12-летнего мальчика в истязании и неисполнении родительских обязанностей.