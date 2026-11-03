Пресс-секретарь президента Польши назвал Туска диктатором

Пресс-секретарь президента Польши Лескевич назвал Туска диктатором

Tекст: Мария Иванова

Лескевич заявил в интервью радиостанции RMF24, что Туск проявил себя как диктатор, войдя в Конституционный суд «с помощью полицейских дубинок», пишет ТАСС.

По его словам, судья Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя Конституционного суда после отстранения его предыдущего главы Богдана Свенчковского, «является узурпатором, поставленным Туском».

Председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский ранее сообщил, что во время протестов против смещения Свенчковского на территорию Конституционного суда были введены свыше тысячи полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда.