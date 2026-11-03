Румыния объявила о независимости от российского газа

Минэнерго Румынии объявило о независимости страны от российского газа

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на конференции ADIPEC, Мариус Поша подчеркнул, что страна справляется с обеспечением энергоносителями за счет имеющихся в регионе ресурсов, пишет ТАСС.

«Мы больше не зависим от российского газа – справляемся и без него», – заявил Поша. Он добавил, что ситуация в мире остается непредсказуемой из-за возможных изменений в санкционной политике.

По словам госсекретаря, Бухарест не ждет окончания конфликта для возобновления импорта энергоносителей из России. Власти Румынии готовятся к тому, чтобы в будущем полностью отказаться от использования российского газа, даже если международное право не будет этому препятствовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу.

Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

Вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами газа.