Врач назвала способ избавиться от тяги к ночным перекусам

Диетолог Плотникова назвала плотные обеды способом избежать ночных перекусов

Tекст: Ольга Иванова

Тяга к еде в ночное время возникает из-за недоедания днем, когда организм пытается восполнить дефицит питательных веществ. Для предотвращения вечернего голода необходимо соблюдать режим питания с учетом светового дня, пишет «Lenta.ru».

«Утром чувствительность к инсулину максимальна, поэтому пища в это время усваивается лучше всего и идет на энергию, построение мышц и образование гормонов», – пояснила Плотникова.

По словам специалиста, во второй половине дня уровень гормона бодрости кортизола снижается, а после 21:00 начинает вырабатываться мелатонин. В это время скорость обмена веществ падает, а чувствительность клеток к инсулину физиологически уменьшается.

Систематическое переедание на ночь приводит к замедлению метаболизма и накоплению висцерального жира в области живота. Чтобы избежать этого, врач посоветовала придерживаться принципов хронопитания: утром употреблять белки, жиры и сложные углеводы, а для ужина выбирать легкие блюда, состоящие из белка и клетчатки.

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