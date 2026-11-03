Путин поздравил российского борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира

Путин поздравил борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира в Астане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«На чемпионате мира в Астане Вы убедительно подтвердили свое мастерство и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот триумф стал заслуженной наградой за Ваш талант, упорство, потрясающую работоспособность», – обратился к спортсмену президент.

Глава государства также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября. Всего россияне завоевали 14 медалей, включая три серебряные и семь бронзовых. Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) у женщин, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.

В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на этих соревнованиях.

В субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов также завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане.