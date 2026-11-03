НАТО решило усилить патрулирование Черного моря из-за атак на грузовые суда

Reuters: НАТО усилит патрулирование Черного моря после атак на суда

Tекст: Игорь Иножарский

Североатлантический альянс направит морские патрульные самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга после семи ударов по грузовым судам вблизи Румынии и Болгарии в прошлом месяце, пишет Reuters.

На прошлой неделе греческий контейнеровоз был потоплен морскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии. Ранее, 23 октября, еще одно судно пострадало недалеко от румынских территориальных вод. Представитель НАТО заявил о серьезной угрозе безопасности и подчеркнул готовность инвестировать более 40 млрд долларов в средства борьбы с беспилотниками в ближайшие пять лет.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил растущий международный интерес к ограниченному прекращению огня в регионе. Однако российская сторона отвергла идею узкого морского перемирия, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске масштабного сельскохозяйственного кризиса в ближайшие месяцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Летом удары ВС России по портовой инфраструктуре Одессы и сухогрузам осложнили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В августе атаки на дунайские порты Рени и Измаил назвали способными привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.