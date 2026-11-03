Центр Гамалеи начал разработку более десяти вакцин от опасных инфекций

Tекст: Мария Иванова

Специалисты создают препараты для защиты от заболеваний с пандемическим потенциалом, пишет ТАСС.

«Сегодня Центр Гамалеи разрабатывает более десятка таких вакцин. Это и новые вакцины против клещевого энцефалита, против оспы обезьян, против конго-крымской лихорадки, против лихорадки Западного Нила и т. д.», – заявил Логунов на конгрессе «Национальное здравоохранение».

По его словам, в России применяется подход создания вакцинных консервов. Он пояснил, что такие препараты уже на ранних этапах проходят доклинические исследования на приматах, а также первую и вторую фазы клинических испытаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о планах изучить возможность создания препарата против вируса Шамонда.

В сентябре Центр Гамалеи приступил к созданию мРНК-вакцины против клещевого энцефалита.