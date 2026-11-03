Жителя Подмосковья и троих сотрудников рехаба осудили за похищение девушки

Суд в Подмосковье приговорил к колонии четверых мужчин за похищение девушки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд установил, что один из осужденных после разрыва отношений с потерпевшей решил вернуть ее насильно. В декабре 2024 года он отключил электричество в квартире девушки в Серпухове, надел на нее наручники и попытался увезти, но ей удалось сбежать, указало ведомство в Max.

После этого мужчина за 30 тыс. рублей нанял троих сотрудников реабилитационного центра. В феврале 2025 года они затащили потерпевшую в автомобиль и поместили в рехаб под предлогом лечения от алкогольной зависимости.

Девушку освободили полицейские после обращения ее подруги. Суд приговорил виновных к лишению свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, инициатора похищения признали виновным в краже: во время первой попытки похищения он забрал телефон бывшей сожительницы и перевел с ее счета 8 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Иркутской области шесть человек задержали по подозрению в похищении людей и вымогательстве.

В марте в Тюмени группу из шести человек обвинили в похищениях людей для принудительных работ.

В прошлом году в Москве завершили расследование дела о похищении девяти человек двумя жителями Подмосковья.