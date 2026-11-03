Аллегрова продала квартиру-«шубохранилище» за 75 млн рублей

Аллегрова продала подаренную Лужковым квартиру за 75 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Жилье площадью более 150 кв. метров было подарком бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, пишут «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, квартира больше года не находила покупателя из-за незаконной перепланировки, переноса мокрых зон и проблем с документами. Изначально квартир было две, но Аллегрова объединила их в одну. Кухню она перенесла на место спальни, а спальню устроила там, где должна была быть кухня. В итоге фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами.

Покупателей не убеждали ни дизайнерский ремонт, ни итальянская деревянная кухня: интерьер устарел, а помещения были заставлены мебелью. По словам риелторов, похожие квартиры стоят от 88 млн рублей, но нарушения в документах и переделки делают такую покупку сомнительной.

Перенос мокрых зон создает проблемы с водопроводом и канализацией: неправильный уклон труб может привести к засорам и запахам, а изменения способны затронуть вентиляцию. Самовольная перепланировка могла обернуться для певицы административной ответственностью.

Риелтор предупреждала, что, если соседи или другие лица предъявят претензии, новому владельцу придется подать заявление в жилищную инспекцию на согласование уже выполненных изменений. Если узаконить переделку не получится, квартиру могут обязать вернуть к первоначальной планировке.

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