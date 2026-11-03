Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1094,4 доллара. По состоянию на 10:20 мск показатель составлял 1125,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1097,7 доллара за тысячу кубометров.

В ходе торгов в понедельник цены падали в моменте на 10%.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. В октябре средние биржевые цены на газ выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на бирже в Европе упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

Биржевые цены на газ 2 ноября снизились более чем на 3% – до 1160,1 доллара за тысячу кубометров.