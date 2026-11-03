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    3 ноября 2026, 10:38 • Новости дня

    Попова предупредила о незащищенности россиян от штамма свиного гриппа

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне не защищены от циркулирующего штамма свиного гриппа, так как этот вариант вируса не присутствовал в стране в предыдущие годы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» предупредила, что россияне не имеют иммунитета к циркулирующему в стране штамму свиного гриппа А (Н1N1).

    «Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться», – подчеркнула Попова.

    Она добавила, что в настоящее время почти 5% всех регистрируемых вирусов приходится на свиной грипп. Такое развитие эпидемиологической ситуации полностью подтверждает сделанные ранее прогнозы ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

    В пресс-службе ведомства назвали мифом мнение о многолетнем действии вакцинации.

    Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом в России.

    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    2 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

    Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожирение является главным фактором, влияющим на развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также сокращающим продолжительность жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    1 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, но будет некоторое время доминировать наряду с другими вариантами, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

    Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Голикова сообщила о росте финансирования ОМС почти в 23 раза за 20 лет

    Голикова: Обеспечение программы ОМС за 20 лет возросло почти в 23 раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за последние 20 лет увеличилось почти в 23 раза и достигло 5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период возросли почти в 23 раза – с 219 млрд до 5 трлн рублей», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Вице-премьер подчеркнула, что российская система здравоохранения на протяжении двух десятилетий развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов, что реализуется через национальные проекты и государственные программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство здравоохранения России сообщило о планах включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    В конце октября Минздрав разработал проект по включению 33 новых методов в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    На прошлой неделе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда ОМС на тот же период.

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    2 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве.

    Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

    В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

    На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

    В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    2 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Голикова: В 2026 году в России зарегистрировали 15 жизненно важных лекарств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2026 году в стране зарегистрировали 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    По ее словам, в текущем году в России получили регистрацию 15 международных непатентованных наименований препаратов, предназначенных для терапии онкологии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита, передает РИА «Новости».

    «Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний», – сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение 2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В сентябре правительство запланировало расширить перечень важнейших препаратов 13 новыми медикаментами.

    Летом кабинет министров отчитался о регистрации десяти наименований жизненно необходимых лекарств за первые два квартала года.

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    2 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минздрав пообещал включить новые виды высокотехнологичной медпомощи в ОМС

    Новые виды высокотехнологичной медицинской помощи войдут в систему ОМС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство здравоохранения России планирует включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования, сообщил первый заместитель главы ведомства Владимир Зеленский.

    Министерство здравоохранения России планирует включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), а также тиражировать и повышать доступность уже действующих методов лечения, передает ТАСС.

    «Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантии включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования», – заявил первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский на конгрессе «Национальное здравоохранение».

    Он добавил, что ключевой задачей является не столько внедрение новых медицинских технологий, сколько повышение доступности и распространение уже существующих способов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил о возможности россиян бесплатно получать стоматологическую помощь в работающих по ОМС частных клиниках.

    В четверг Министерство здравоохранения разработало проект включения 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027-2029 годы.

    В прошлом месяце пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.

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    2 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    Роспотребнадзор заблокировал в России свыше 54 тыс. сайтов с запрещенными БАД

    Tекст: Антон Антонов

    Заблокировано более 54,2 тыс. интернет-ресурсов, на которых незаконно предлагали к продаже биологически активные добавки, запрещенные к реализации на территории страны, сообщил Роспотребнадзор.

    Ведомство указало, что среди заблокированных площадок были страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Ацион – Для борьбы с раковыми клетками», а также добавки с недостоверными сведениями о содержании нормируемых веществ, в том числе «Биотин NORWAY NATURE Strength Biotin 5 тыс. мкг – 100 таб.», и опасные препараты вроде «Фитосбор Давление норма», передает РИА «Новости».

    «Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 48 тыс. интернет-ресурсов, продававших запрещенные биодобавки.

    В сентябре доступ к десяткам тысяч сайтов с опасными биодобавками, включая микродозинг мухомора, заблокировали после вмешательства Роспотребнадзора.

    В августе доступ к десяткам тысяч интернет-ресурсов, занимавшихся продажей не прошедших регистрацию биодобавок, заблокировали на территории России.

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    3 ноября 2026, 10:50 • Новости дня
    Центр Гамалеи начал разработку более десяти вакцин от опасных инфекций

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о разработке более десятка вакцин высокой степени готовности против опасных инфекций.

    Специалисты создают препараты для защиты от заболеваний с пандемическим потенциалом, пишет ТАСС.

    «Сегодня Центр Гамалеи разрабатывает более десятка таких вакцин. Это и новые вакцины против клещевого энцефалита, против оспы обезьян, против конго-крымской лихорадки, против лихорадки Западного Нила и т. д.», – заявил Логунов на конгрессе «Национальное здравоохранение».

    По его словам, в России применяется подход создания вакцинных консервов. Он пояснил, что такие препараты уже на ранних этапах проходят доклинические исследования на приматах, а также первую и вторую фазы клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о планах изучить возможность создания препарата против вируса Шамонда.

    В сентябре Центр Гамалеи приступил к созданию мРНК-вакцины против клещевого энцефалита.

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