На Ямале местный житель погиб при нападении медведя

В Ямало-Ненецком автономном округе медведь убил мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина погиб на месте происшествия от травм, полученных при встрече с диким зверем, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Впоследствии напавшего на человека хищника удалось обезвредить. По факту гибели жителя Ямало-Ненецкого автономного округа следователи организовали проверку.

В ведомстве добавили, что на территории округа в настоящее время фиксируется высокая активность медведей. Жителям рекомендовали воздержаться от походов в лес за грибами и ягодами, а при обнаружении зверя или его следов вблизи жилья немедленно сообщать в полицию и экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Томской области обнаружили тело мужчины с характерными для нападения медведя травмами.

В прошлом месяце зверь насмерть напал на сторожа производственной базы в Красноярском крае.

В том же месяце в Архангельской области хищник тяжело травмировал охотника.