В Ярославской области в госреестр включили 800 объектов культурного наследия

В госреестр включили 800 объектов культурного наследия Ярославской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«За пять лет мы выстроили прозрачную систему правовой ответственности собственников, при этом приоритетом остается диалог и поддержка тех владельцев, которые готовы привести свое имущество в порядок», – цитирует Евраева «Ярославский Регион».

В этом году в реестр включили 132 объекта. Количество выявленных объектов культурного наследия в регионе сократилось с 3,3 тыс. в 2021 году до 2,6 тыс. к 2026 году.

Ярославская область совместно с «ДОМ.РФ» и Минкультуры стала пилотным регионом для внедрения механизма вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот.

В проект льготного финансирования уже вовлечены хозяйственный флигель в Ярославле, а также здание Присутственных мест и комплекс «Зимин двор» в Угличе. Регион также получает федеральное финансирование на восстановление церкви Иоанна Предтечи, храма Петра и Павла в Ярославле, Спаса Нерукотворного в селе Кукобой.

Государственная служба охраны объектов культурного наследия применяет различные меры воздействия на недобросовестных собственников. На сегодня изъято 65 объектов, что является крайней мерой, отметила руководитель службы Светлана Охинцева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым для обсуждения обновления исторических святынь Великого Новгорода.