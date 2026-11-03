Экс-футболист Тарасов за два месяца нарушил ПДД 100 раз на 140 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В сентябре и октябре бывший спортсмен чаще всего превышал скорость, попавшись на этом 76 раз, а остальные взыскания получил за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на канал SHOT.

В настоящее время у экс-футболиста остаются неоплаченными 52 нарушения на общую сумму 77 тыс. рублей. За все время владения автомобилем LiXiang Li7 он нарушил правила 1441 раз, а общая стоимость взысканий превысила 2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре актер Александр Головин оказался в базе судебных приставов из-за неоплаченных штрафов за несоблюдение правил дорожного движения.

Летом певица Лариса Долина рассчиталась с государством после принудительного списания очередного автомобильного штрафа.

В июле шоумен Гарик Харламов столкнулся с принудительным взысканием задолженности по неоплаченным штрафам ГИБДД.