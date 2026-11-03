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    3 ноября 2026, 10:28 • Новости дня

    Министр обороны Британии пообещал нарастить военные расходы до 3% ВВП

    Politico: Британия пообещала нарастить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг выразил абсолютную уверенность в достижении цели по увеличению оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Британия установила крайний срок до 2030 года для увеличения расходов на оборону до 3% ВВП, однако поиск средств и обеспечение поставок промышленностью станут более сложными задачами, пишет Politico.

    «Мы принимаем решения вовремя и точно в цель», – заявил Стритинг во время визита в Брюссель и Берлин.

    Оборонный бюджет страны увеличили ради сдерживания России, в то время как другие ведомства столкнулись с сокращениями. В настоящее время Соединенное Королевство тратит на оборону около 2,6% ВВП. Кроме того, правительство планирует выполнить обязательства перед НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

    Глава Минобороны Британии также встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом для обсуждения партнерства. Стороны затронули возможное присоединение Германии к британо-итало-японской Глобальной программе боевой авиации (GCAP) по созданию истребителей шестого поколения. По словам Стритинга, в условиях растущей угрозы британским и натовским властям необходимо, чтобы промышленность активизировалась и ускорила свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус запланировали обсудить разделение обязанностей по разработке дальнобойных ракет. В прошлом месяце министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили намеревался объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов. Летом британское правительство решило направить дополнительные средства в военный бюджет до 2035 года.

    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    3 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Al Jazeera: Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Комиссии по репарациям Карибского сообщества Верен Шеперд заявила, что Великобритания должна выплатить денежные компенсации за работорговлю вместо предложенной реструктуризации долгов.

    Шеперд отметила, что готовность премьер-министра Великобритании Энди Бернема принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю является хорошей новостью, пишет Al Jazeera.

    «Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

    По ее словам, извинения должны сопровождаться значимыми действиями, однако они не могут сводиться к улучшению условий выплаты долгов для бедных стран, как предлагает британский премьер.

    Представитель комиссии подчеркнула, что потомки пострадавших от колониализма требуют списания долгов и прямых денежных компенсаций. Она добавила, что Лондону пора извиниться и выплатить свой долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил принесение официальных извинений за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Ранее король Великобритании Карл III заявил о принесенных работорговлей великих страданиях в колониях.

    Также британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о выплате репараций.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

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    1 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.

    Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

    По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

    За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

    Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.

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    31 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

    Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании не планируют вводить всеобщий призыв в армию, служба в вооруженных силах страны останется добровольной, сообщил заместитель министра обороны Кэлвин Бейли.

    «На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

    Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

    Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

    Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

    В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.

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    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

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    31 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку Palestine Action

    У посольства США в Лондоне проходит акция в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Акция в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, которое власти Великобритании внесли в список запрещенных организаций, проходит у посольства США в Лондоне.

    Сотни демонстрантов, среди которых много пенсионеров, принесли транспаранты с надписями «Я поддерживаю Palestine Action, я против геноцида в Газе» и устроили сидячий протест напротив здания дипмиссии, передает ТАСС.

    Некоторые активисты нарядились в костюмы по случаю Хеллоуина. Демонстрация проходит в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе рассмотрят апелляцию движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    Полиция предупредила, что будет задерживать всех, кто выразит поддержку Palestine Action, и уже задержала несколько человек. Действия правоохранителей встретили криками «Позор».

    МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года. За любую форму поддержки его деятельности грозит до 14 лет лишения свободы. С момента запрета на акциях протеста в королевстве задержали более 3,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом у здания лондонского суда задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

    Весной в центре британской столицы прошли массовые задержания участников акции в поддержку движения Palestine Action.

    Ранее полиция задержала 64 участника сидячей акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action в Ливерпуле.

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    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

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    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

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    1 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    В Лондоне задержали свыше 300 человек на пропалестинской акции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, которая прошла у посольства США в Лондоне.

    «Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний – 320 – было произведено за выражение поддержки запрещенной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение Скотленд-Ярда.

    Демонстрация прошла в субботу у здания американской дипмиссии на юге британской столицы. Сотни участников выразили протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Движение Palestine Action было запрещено в Великобритании в 2025 году. Членство в нем или выражение поддержки этой организации считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на это, сторонники группы регулярно устраивают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Скотленд-Ярд сообщил о задержании 139 участников акции против запрета Palestine Action.

    В тот же день акция в поддержку движения началась у американского посольства в Лондоне.

    Летом в Лондоне задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

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    2 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила о решении властей в два раза увеличить срок проживания в стране для легальных мигрантов, претендующих на получение постоянного вида на жительство.

    Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

    Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

    Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

    Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

    Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    2 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Умер британский музыкант Стив Эллис

    Умер солист британской группы Love Affair Стив Эллис

    Tекст: Мария Иванова

    Британский музыкант Стив Эллис, бывший солист группы Love Affair, умер на 77-м году жизни, сообщил продюсер Дэвид Кортни.

    «Я с грустью сообщаю, что мой давнишний друг Стив Эллис покинул нас», – написал Кортни в соцсетях, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

    Музыкант скончался 30 октября.

    Самым известным хитом группы Love Affair стала композиция Everlasting Love, выпущенная в 1967 году. Песня помогла коллективу возглавить британский хит-парад, потеснив с первой строчки композицию The Beatles Hello Goodbye.

    После этого Love Affair выпустила еще несколько коммерчески успешных песен, в том числе A Day Without Love и Rainbow Valley. Группа просуществовала до начала 1970-х годов, однако позже ее участники вместе собирались для выступлений, а сам Эллис продолжил музыкальную карьеру, основав еще несколько групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская певица и автор песни I Will Always Love You Долли Партон умерла в возрасте 80 лет.

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    3 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

    Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

    В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

    Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».

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