Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

Tекст: Игорь Иножарский

Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

«Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.