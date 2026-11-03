Южная Корея назвала приоритетом углубление сотрудничества с Японией

Tекст: Игорь Иножарский

«В условиях потрясений цивилизационного уровня вопрос об углублении и расширении сотрудничества двух стран представляет собой задачу нынешнего времени, которую больше нельзя откладывать», – заявил Ли Чжэ Мен. Об этом пишет Yonhap.

Письменное обращение южнокорейского лидера зачитал его пресс-секретарь Сон Ги Хон на Экономическом форуме будущего – 2026. Мероприятие было посвящено объединению рынков двух стран в условиях фрагментации мировой экономики.

Политик отметил беспрецедентные изменения в сфере безопасности и торговли, а также фундаментальное влияние технологических инноваций на жизнь людей. Он подчеркнул, что Сеул и Токио расширяют экономическое взаимодействие не только для стабилизации цепочек поставок, но и в области передовых технологий, включая искусственный интеллект, аэрокосмическую отрасль и биотехнологии. Кроме того, оба государства намерены совместно решать общие социальные проблемы, такие как снижение рождаемости и старение населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны КНДР обвинило южнокорейских военных в преднамеренном обострении ситуации на границе. В четверг Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства в сферах безопасности и оборонной промышленности. США заявили о потенциале для сотрудничества с Южной Кореей в области ядерного топливного цикла.