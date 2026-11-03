Израильские военные освободили задержанного журналиста Al Jazeera

Tекст: Ольга Иванова

Журналист был задержан во вторник утром в своем доме в городе Дура недалеко от Хеврона. На видеозаписи инцидента видно, как израильские военные ведут Нассара с завязанными глазами и в наручниках к военной машине, передает Al Jazeera.

По словам корреспондента телеканала Мохамада Атраша, в ходе рейда в Дуре были задержаны не менее 20 палестинцев, включая Нассара. Военные вошли в дом журналиста, напали на его жену и конфисковали личный телефон Нассара, после чего увезли его вместе с другими задержанными.

Атраш отметил, что подобные рейды являются «частью повседневной реальности на Западном берегу». Задержанных либо отправляют в тюрьму, либо освобождают после допросов на месте сотрудниками израильской службы безопасности Шин-Бет.

В настоящее время Израиль удерживает не менее 40 палестинских журналистов, половина из которых находится под административным арестом без предъявления обвинений. В августе Синдикат палестинских журналистов зафиксировал 84 предполагаемых нарушения свободы СМИ со стороны израильских сил и поселенцев, включая аресты и смерть в заключении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Jazeera сообщил о применении властями Израиля технологий искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан.

Источник в МИД Сирии заявил телеканалу об атаке израильских ВВС на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.

Al Jazeera сообщил о входе израильской военной техники в деревню Саида-аль-Голан на юге Сирии.